История танца в кадрах: винтажные снимки великих артистов

Продолжение уникальной подборки архивных снимков, запечатлевших мастеров танца разных эпох. От изящных поз балерин до динамичных движений авангардных хореографов — эти кадры передают дух времени и страсть к искусству.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии