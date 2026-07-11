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История танца в кадрах: винтажные снимки великих артистов

История танца в кадрах: винтажные снимки великих артистов

Продолжение уникальной подборки архивных снимков, запечатлевших мастеров танца разных эпох. От изящных поз балерин до динамичных движений авангардных хореографов — эти кадры передают дух времени и страсть к искусству.

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