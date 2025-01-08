Скрывал маразм, помиловал сына и не сумел победить Россию: The Washington Post от души плюнула вслед Байдену

Американское издание The Washington Post не удержалось от соблазна проводить уходящего из Белого дома президента Джо Байдена смачным плевком в спину, опубликовав разгромную статью своего обозревателя Марка Тиссена, в которой тот назвал президентство престарелого демократа «катастрофическим».