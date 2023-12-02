Почему на одних женятся, а других используют для удовлетворения естественных потребностей, и после этого, часто оставляют без объяснения причин? Почему женщины делятся на “принцесс”, ради которых мужья готовы горы свернуть, и “золушек”, которым даже сомнительного счастья отмеряны крохи? Почему у одних из женихов очередь в любом возрасте, а других обходят стороной при всех их видимых достоинствах и внешней привлекательности? Почему у одних из женихов очередь, а других обходят стороной? Как ответить, чтобы не обидеть, и чтобы все страдалицы разом поняли что причина в них самих? Еду я вчера по городу, по обыкновению слушаю Андреа Бочелли, и поскольку в любом направлении одна сплошная пробка, смотрю по сторонам и размышляю о том, что было бы, если бы я (не Дай Бог), стала бы мужчиной? И каких невесток я хочу видеть? Да-да… Я, как любая мать, хочу своим сыночкам счастья… И прежде всего семейного… Так, чтобы одна и на всю жизнь….