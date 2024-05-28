Эксперт Козюлин: Глобальный Юг не хочет участвовать "в мирном саммите Украины"

Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России, профессор Вадим Козюлин заявил, что страны Глобального Юга не хотят участвовать в "мирном саммите Украины" в Швейцарии.
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