Врач Михайлова назвала 5 заблуждений родителей о прогулках с детьми

Как правильно одевать ребенка на прогулку, при какой температуре воздуха лучше остаться дома и почему насморк — не противопоказание для выхода на улицу? Педиатр Михайлова развенчала популярные родительские мифы.
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