Новая компания сооснователя Blizzard анонсировала мультиплеерный шутер Wildgate, к...

Новая компания сооснователя Blizzard анонсировала мультиплеерный шутер Wildgate, который выглядит как Sea of Thieves в космосеОснованное в 2020 году соучредителем Blizzard Майком Морхеймом (Mike Morhaime) издательство Dreamhaven и принадлежащая ему студия Moonshot Games анонсировали Wildgate — мультиплеерный шутер о космических пиратах.
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