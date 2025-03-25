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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новая компания сооснователя Blizzard анонсировала мультиплеерный шутер Wildgate, к...

Новая компания сооснователя Blizzard анонсировала мультиплеерный шутер Wildgate, к...

Новая компания сооснователя Blizzard анонсировала мультиплеерный шутер Wildgate, который выглядит как Sea of Thieves в космосеОснованное в 2020 году соучредителем Blizzard Майком Морхеймом (Mike Morhaime) издательство Dreamhaven и принадлежащая ему студия Moonshot Games анонсировали Wildgate — мультиплеерный шутер о космических пиратах.

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