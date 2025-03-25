Новая компания сооснователя Blizzard анонсировала мультиплеерный шутер Wildgate, к...

Новая компания сооснователя Blizzard анонсировала мультиплеерный шутер Wildgate, который выглядит как Sea of Thieves в космосеОснованное в 2020 году соучредителем Blizzard Майком Морхеймом (Mike Morhaime) издательство Dreamhaven и принадлежащая ему студия Moonshot Games анонсировали Wildgate — мультиплеерный шутер о космических пиратах.