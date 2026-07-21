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Принудительная защита: страхование жилья от стихийных бедствий может стать обязательным

Принудительная защита: страхование жилья от стихийных бедствий может стать обязательным

Изменение климата и рост числа природных катаклизмов побуждает власти задуматься о новых, менее дорогостоящих способах возмещения ущерба гражданам, чьи дома или квартиры были уничтожены либо повреждены наводнением, штормовым ветром, природным пожаром.

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