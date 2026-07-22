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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» готов продать Асенсио или отдать в аренду. Моуринью не рассчитывает на защитника в новом сезоне

Рауль Асенсио может покинуть « Реал » этим летом. По информации инсайдера Фабрицио Романо , уход защитника был запланирован новым главным тренером мадридцев  Жозе Моуринью еще в июне.

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