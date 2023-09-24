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В МИД РФ заявили о создании международного трибунала по преступлениям Киева

В МИД РФ заявили о создании международного трибунала по преступлениям Киева

В российском парламенте и экспертных кругах обсуждается тема учреждения международного трибунала по военным преступлениям на Украине, сообщил «Известиям» посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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