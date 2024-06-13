Большой источник метана нашли в Западной Сибири

Миграция этого газа происходит с грунтовыми водами Ученые Новосибирского государственного университета совместно с коллегами из Югорского государственного университета выяснили, что в Западной Сибири имеется мощный источник метана.
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