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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евсеев после 0:4 от «Оренбурга»: «Хочу извиниться перед болельщиками. Беру всю ответственность на себя, поедем готовиться к следующим домашним играм»

Главный тренер « Динамо » Махачкала Вадим Евсеев взял на себя ответственность за поражение в матче Альфа-Банк РПЛ против « Оренбурга » (0:4).

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