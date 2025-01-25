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Деньги в кошельке не поместятся: Василиса Володина предсказала денежную удачу трем знакам зодиака

Деньги в кошельке не поместятся: Василиса Володина предсказала денежную удачу трем знакам зодиака

Деньги в кошельке не поместятся: Василиса Володина предсказала денежную удачу трем знакам зодиака Ольга БезродняяКонец января обещает быть насыщенным и многообещающим для трех знаков зодиака.

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Комментарии
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ап
анатолий панов
В кошельке Володиной согласен, остальные верте до посинения.
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