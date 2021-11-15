На AI Journey обсудили возможности взаимодействия технологий ИИ и фундаментальных наук

В рамках конференции AI Journey 2021 (12+) прошла дискуссионная сессия "Искусственный интеллект для науки, наука для искусственного интеллекта", модератором которой выступил Альберт Ефимов, кандидат философских наук, вице-президент Сбербанка по исследованиям и инновациям, заведующий кафедрой инженерной кибернетики Национального университета науки и технологий МИСИС.
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