Самозанятые таксисты как зеркало российской безалаберности

Психолог Ирина Дережова на примере таксистов объяснила, что в государстве нужно менять, и главное — каким образом Павел Еськов Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Объединение самозанятых России направило премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой освободить таксистов на личных автомобилях от требований по прохождению ежедневных технических и медицинских осмотров.