Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Идти до конца: почему Путин ничего не боится

Идти до конца: почему Путин ничего не боится

ПЁТР АКОПОВ Зачем Запад постоянно повышает градус противоборства с Россией, зачем шаг за шагом поднимается по лестнице эскалации? Об этом спросили Владимира Путина после завершения его визита во Вьетнам, и задавшая вопрос журналистка предположила, что таким образом президента на что-то провоцируют.

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