Ломаем мигрантов-​нелегалов об колено

Все это просто болтовня. Если в мигрантах заинтересованы олигархи, то ввоз их и неуплате налогов ими и за них продолжится. В РФ олигархи реальная власть, а все чиновники это их наемные работники. Например, налоговики. Они дерут только с коренных народов, а мигранты освобождены от налогов. А налоговики - это чиновники.

TB

Tatyana Boyko

Мигрантов домой направлять надо, пусть там осваивают профессии и поднимают жизненный уровень страны! Будем жить соседями без упреков и досады, без ненависти! Ведь не мы их ненавидим, а нас! Слышите думовцы или вам это приятно, или все равно, но нам простым людям не все равно! Принимайте законы, чтобы недовольных не было ни с одной стороны! Пусть уезжают. С предприятий, которые их везут налоги должны быть повышены и браться столько, чтобы было выгодна россиян брать на работу.