ИА REX «Сидят на шее»: бизнес заставят платить за мигрантов Свыше 70% иностранных «специалистов», работающих в России, не видны для налоговой, то есть ни они сами, ни их работодатели за них не платят налоги и социальные сборы, все это должно измениться, заявил член СПЧ Кирилл Кабанов, сообщает REX 4 февраля.
Ломаем мигрантов-нелегалов об колено
Комментарии
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Семен Демин
Все это просто болтовня. Если в мигрантах заинтересованы олигархи, то ввоз их и неуплате налогов ими и за них продолжится. В РФ олигархи реальная власть, а все чиновники это их наемные работники. Например, налоговики. Они дерут только с коренных народов, а мигранты освобождены от налогов. А налоговики - это чиновники.
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2 час.
TB
Tatyana Boyko
Мигрантов домой направлять надо, пусть там осваивают профессии и поднимают жизненный уровень страны! Будем жить соседями без упреков и досады, без ненависти! Ведь не мы их ненавидим, а нас! Слышите думовцы или вам это приятно, или все равно, но нам простым людям не все равно! Принимайте законы, чтобы недовольных не было ни с одной стороны! Пусть уезжают. С предприятий, которые их везут налоги должны быть повышены и браться столько, чтобы было выгодна россиян брать на работу.
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2 час.
Александр Попов
ГНАТЬ пешком по АУЛАМ.
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1 час.
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