Bloomberg: Британия несколько недель назад передала ВСУ десятки Storm Shadow

Великобритания несколько недель назад передала Вооруженным силам Украины (ВСУ) десятки крылатых ракет Storm Shadow, впервые после прихода к власти премьер-министра Кира Стармера, сообщает агентство Bloomberg.
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