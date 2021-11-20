Минсельхоз Приднестровья отчитался о рекордном урожае зерновых

Рекордный урожай зерновых собран в Приднестровье в текущем году, 19 ноября, в преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов республики.
Рекордный урожай зерновых собран в Приднестровье в текущем году, 19 ноября, в преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов республики.
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