Револьвер XXI века

Военная индустрия всегда стремится разработать новые и усовершенствованные оружейные системы, которые обеспечивают высокую эффективность в боевых условиях.
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