Военное обозрение

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Немецкая противотанковая авиация на завершающем этапе Второй мировой

Немецкая противотанковая авиация на завершающем этапе Второй мировой

После коренного перелома в войне и перехода Германии к стратегической обороне, произошедшего летом 1943 года, задача борьбы с советскими танками стала для люфтваффе приоритетной.

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