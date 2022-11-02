Немецкая противотанковая авиация на завершающем этапе Второй мировой

После коренного перелома в войне и перехода Германии к стратегической обороне, произошедшего летом 1943 года, задача борьбы с советскими танками стала для люфтваффе приоритетной.
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