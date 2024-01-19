Сгоревший склад Wildberries в Шушарах не был застрахован

Здание склада Wildberries в Шушарах, где 13 января произошёл крупный пожар, не было застраховано. Компания обсуждала заключение страхового договора с одной из крупных страховых компаний, но до подписания дело не дошло.
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