Путин наградил главу СОРАН Пармона орденом Александра Невского

Указом президента Владимира Путина № 257 от 12 апреля 2024 года сибиряки, добившиеся значительных успехов в профессиональной и общественной деятельности, поощрены государственными наградами и отмечены почётными званиями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии