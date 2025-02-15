Глава МО Кац: ЦАХАЛ готов к любой попытке ХАМАС помешать освобождению заложников

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) полностью развернута и готова к любому сценарию и любой попытке палестинского исламистского движения ХАМАС нарушить соглашение и помешать освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа.
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