Тренер «Сочи» Кокорев о Мичкове: «Добавляет с каждой игрой. Видим, что он растет»

– Если сравнивать с тем этапом, как Мичков играл в «Сочи», как вы видите, насколько он прибавил на этом турнире, чуть ли не в каждом матче забивая и набирая очки? Если помечтать, то хотели бы получить его снова в аренду в конце сезона? – Не только я хотел бы получить Матвея снова.
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