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Молочники обеспокоились возможным срывом поставок иностранной закваски

Молочники обеспокоились возможным срывом поставок иностранной закваски

Компании ввозят в страну 80% закваски, приобретая ее в Дании, Болгарии, Италии и других странах. Из-за санкций иностранные партнеры не всегда продолжают работать с российскими производителями, учитывая валютные и общие внешнеэкономические аспекты.

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