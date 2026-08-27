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Сервисное локомотивное депо Тында Северная: новый этап в обслуживании тяжеловесных тепловозов 3ТЭ28 на БАМе

Сервисное локомотивное депо Тында‑Северная Дальневосточного филиала компании «ЛокоТех-Сервис» демонстрирует уверенный рост компетенций и мощностей в обслуживании самых мощных тепловозов, эксплуатируемых на Байкало‑Амурской магистрали.

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