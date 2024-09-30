Юный актёр Станислав Соломатин уже семь лет служит в Губернском театре

Станиславу Соломатину всего 13 лет, а он уже известный артист. На его счету главные детские роли в сериалах «Фишер», «По законам военного времени», «Пищеблок-2», «Папины дочки-3», в фильме «Капитан Крюк».
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