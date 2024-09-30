Юго-Восточный К...
MainBlogЖКХОБЩЕСТВОПРОИСШЕСТВИЯЗВЕЗДЫРАЙОНЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Юго-Восточный Курьер

73 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    а почему без массовых гуляний - с песнями-плясками, пламенные выступления вождей с трибуны? ....вон зюгандоны каждую ...Московская «Едина...
  • А Кудасов
    Прямо ангел добра долгоиграющий для отдельно взятого региона.Собянин: В районе...
  • Игорь Овчаренко
    Мечты сбываются......Людмила Артемьева...

Юный актёр Станислав Соломатин уже семь лет служит в Губернском театре

Юный актёр Станислав Соломатин уже семь лет служит в Губернском театре

Станиславу Соломатину всего 13 лет, а он уже известный артист. На его счету главные детские роли в сериалах «Фишер», «По законам военного времени», «Пищеблок-2», «Папины дочки-3», в фильме «Капитан Крюк».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх