Японцы едят его килограммами и нам бы не помешало. Самый знаменитый японский салат "Фудзи", даже нелюбители редьки оценят!

L

Lyudmila

Тру морковь, кусочек огурца и дайкон на крупной терке, добавляю немного болгарского перца, немного сельдерея вместо лука, зелень, солю, перчу совсем немного и заправляю либо растительным маслом, либо сметаной. Салат получается и пикантным и бодрящим. При этом его много не съешь, но и голодным не останешься. А вечером к такому салатику добавил картофель вот тебе и ужин. Но каждый день его есть не получится, все таки редька это овощ агрессивный для желудка и может случиться изжога или приступ гастрита, у кого он есть. Но пару раз дней за 15 вполне будет достаточно.