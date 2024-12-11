До чего классный салат, правда можно есть килограммами. Японцы так и делают и нам тоже не помешает. Ну очень хорош, честное слово! Даже нелюбители редьки оценят.
Японцы едят его килограммами и нам бы не помешало. Самый знаменитый японский салат "Фудзи", даже нелюбители редьки оценят!
Комментарии
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АТ
Андрей Тихонов
Дайкон вполне обходится обычным натиранием на мелкой терке, отжимом и заправкой смесью майонеза со сметаной, плюс чуточку присолить. Предложенный рецепт в России, имхо, абсолютно не катит: в японской кухне ценен каждый отдельный кусочек и вкус, у нас хороший салат - это гармония единства..
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5 час.
L
Lyudmila
Тру морковь, кусочек огурца и дайкон на крупной терке, добавляю немного болгарского перца, немного сельдерея вместо лука, зелень, солю, перчу совсем немного и заправляю либо растительным маслом, либо сметаной. Салат получается и пикантным и бодрящим. При этом его много не съешь, но и голодным не останешься. А вечером к такому салатику добавил картофель вот тебе и ужин. Но каждый день его есть не получится, все таки редька это овощ агрессивный для желудка и может случиться изжога или приступ гастрита, у кого он есть. Но пару раз дней за 15 вполне будет достаточно.
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5 час.
Людмила Свириденко
Вы правы, отличный салат получается, а то бред какой-то предлагают и выдают за шедевр)
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1 час.
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