Число жертв трагедии с паромом у Кипра возросло до восьми человек

Число жертв трагедии с паромом у берегов Кипра возросло до восьми человек, заявил министр транспорта признанной только Турцией Турецкой Республики Северного Кипра Эрхан Арыклы.
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