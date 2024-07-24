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ФИФА начала расследование против сборной Канады по обвинению в шпионаже с помощью беспилотников

ФИФА начала расследование против сборной Канады по обвинению в шпионаже с помощью беспилотников

Женская сборная Канады по футболу оказалась в центре скандала на летних Олимпийских играх в Париже. По данным дисциплинарного комитета Международной федерации футбола (ФИФА), в отношении трех членов тренерского штаба команды, включая главного тренера Беверли Пристмана, начато расследование после обвинений в нарушении дисциплинарного кодекса организации.

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