Переговорный трек в Турции: Путин ждет серьезного ответа

Президент РФ Владимир Путин вторые сутки не сходит с полос мировых СМИ. Даже его ярые противники восхитились дипломатическим ходом российского лидера, когда он предложил прямые переговоры с Украиной в Турции.
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