Маршрутка с пассажирами опрокинулась на омской трассе. ДТП произошло сегодня рано утром на дороге Омск-Черлак.
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Маршрутка с пассажирами опрокинулась на омской трассе. ДТП произошло сегодня рано утром на дороге Омск-Черлак.