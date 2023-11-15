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«Питтсбург» выиграл 5 матчей подряд с общей разницей 25:8 и приблизился к зоне плей-офф. Клуб идет 4-м в Столичном дивизионе

«Питтсбург» выиграл 5 матчей подряд с общей разницей 25:8 и приблизился к зоне плей-офф. Клуб идет 4-м в Столичном дивизионе

Сегодня пенсильванцы обыграли «Коламбус» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ.  В активе команды под руководством Майка Салливана стало 16 очков в 14 играх.

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