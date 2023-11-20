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Иванишевич о доминировании Джоковича в плей-офф итогового: «Знал, что после группового этапа появится настоящий Новак Джокович»

Горан Иванишевич прокомментировал то, что серб проиграл всего 11 геймов Карлосу Алькарасу и Яннику Синнеру в полуфинале и финале.

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