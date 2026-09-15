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Царьград

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South China Morning Post сообщил о новом танке с ядерным реактором

South China Morning Post сообщил о новом танке с ядерным реактором

Китай готовится создать танк с ядерной установкой и рельсотроном, способным поражать цели на 450 км. Ожидаемый переход на ядерную версию намечен после 2045 года.

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