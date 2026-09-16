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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фанаты «Балтики» вывесили баннер «За справедливый и красивый футбол» перед матчем с «Зенитом»

Болельщики «Балтики» вывесили баннер «За справедливый и красивый футбол» на матче с « Зенитом ». Команды играют (0:0, 1-й тайм) в 9-м туре Альфа-Банк РПЛ .

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