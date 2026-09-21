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Царьград

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Многодетному отцу пригрозили отправкой на СВО за отказ убивать скот

Многодетному отцу пригрозили отправкой на СВО за отказ убивать скот

Вопиющий скандал в Тюменской области эхом прокатился по всей стране. За отказ убивать скот многодетному отцу пригрозили отправкой на СВО.

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