Летевший в Турцию самолет экстренно приземлился в России

Лайнер «Белавиа», следовавший на маршруте Минск — Стамбул, совершил экстренную посадку в Астрахани из-за неполадок со здоровьем одной из пассажирок Лайнер авиакомпании «Белавиа», курсировавший на маршруте из Минска в Стамбул, выполнил экстренную посадку на территории России.
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