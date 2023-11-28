Летевший в Турцию самолет экстренно приземлился в России

Лайнер «Белавиа», следовавший на маршруте Минск — Стамбул, совершил экстренную посадку в Астрахани из-за неполадок со здоровьем одной из пассажирок Лайнер авиакомпании «Белавиа», курсировавший на маршруте из Минска в Стамбул, выполнил экстренную посадку на территории России.