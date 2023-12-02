Минуллина: «На площадке ВДНХ Татарстан представляет более 50 различных мероприятий»

Презентуя на Международной выставке-форуме «Россия» стенды, на которых представлены достижения Республики Татарстан, глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина отметила, что участие в данном мероприятии – большая честь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии