На Черноморском флоте продолжается плановая ревакцинация военнослужащих против коронавируса

Повторную прививку против COVID-19 сейчас получают военнослужащие и гражданский персонал соединений и воинских частей армейского корпуса ЧФ, которые прошли полный курс вакцинации до 1 апреля текущего года препаратом «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V).