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На Черноморском флоте продолжается плановая ревакцинация военнослужащих против коронавируса

На Черноморском флоте продолжается плановая ревакцинация военнослужащих против коронавируса

Повторную прививку против COVID-19 сейчас получают военнослужащие и гражданский персонал соединений и воинских частей армейского корпуса ЧФ, которые прошли полный курс вакцинации до 1 апреля текущего года препаратом «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V).

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