Украинская журналистка жестко отреагировала на высказывание Джонсона в адрес Путина

КИЕВ, 12 января, ФедералПресс. На негативное заявление бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в адрес российского президента Владимира Путина отреагировала украинская журналистка Диана Панченко.
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