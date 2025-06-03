Сообщается, что Nvidia разрабатывает новый чип ИИ для Китая, который соответствует экспортному контролю

Согласно информации The Information, после введения запрета на экспорт чипов H20 в Китай компания Nvidia разрабатывает альтернативный вариант на базе Blackwell под названием B30 с возможностью масштабирования нескольких графических процессоров.
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