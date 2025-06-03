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Сообщается, что Nvidia разрабатывает новый чип ИИ для Китая, который соответствует экспортному контролю

Сообщается, что Nvidia разрабатывает новый чип ИИ для Китая, который соответствует экспортному контролю

Согласно информации The Information, после введения запрета на экспорт чипов H20 в Китай компания Nvidia разрабатывает альтернативный вариант на базе Blackwell под названием B30 с возможностью масштабирования нескольких графических процессоров.

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