БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 414 подписчиков

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Свежие комментарии

  • alik3456 Джексон
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Европа назвала семь путей своего самоубийства

Европа назвала семь путей своего самоубийства

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Комментарии
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Eduard
Давно пора разогнать эту банду!
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4 час.
Eduard
Культурных в Европе изображают,а живут за счет награбленого особенно в Лондоне.Вроде крестьянства мало,а всё им территории сеятся чужие!
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4 час.
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