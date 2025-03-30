Кутузов и Жуков не вылечили западных политиков от русофобии Олег Фаличев Фото: AP/TASS Материал комментируют: Александр Гусев После телефонного разговора президентов России и США наметились симптомы потепления в отношениях между нашими странами.
Европа назвала семь путей своего самоубийства
Комментарии
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Eduard
Давно пора разогнать эту банду!
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4 час.
Eduard
Культурных в Европе изображают,а живут за счет награбленого особенно в Лондоне.Вроде крестьянства мало,а всё им территории сеятся чужие!
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4 час.
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