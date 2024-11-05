Короткая рабочая неделя в Поморье начнётся с прохладной погоды

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха в регионе будет колебаться в пределах от -4 до +1 градусаСогласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха в регионе будет колебаться в пределах от -4 до +1 градусаОблачно с прояснениями.