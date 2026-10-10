"Мы первые во всём". Тот случай, когда это сказано искренне. О космических муралах и патриотизме.

Сейчас по всей стране пышным цветом расцвели так называемые муралы - масштабная монументальная роспись, которую создают на стене здания, фасаде или другой постоянной архитектурной поверхности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Немецкий рейдер под американским флагом вежливо попросил советский ледокол подойти ближе. Капитана «Сибирякова» насторожило одно слово.
- Армения доигралась. После переговоров с Путиным в Иране раскрыли грандиозный план России — все подробности...
- Дефолт или война: Франция решила, что ее долги выплатит Россия.
Свежие комментарии
- АС Новые границы Укр...
- Гордость Британии...
- Игра вдолгую: Шта...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым