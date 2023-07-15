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"Я выживу": Страшные истории детей Донбасса, которые замалчивает Киев

"Я выживу": Страшные истории детей Донбасса, которые замалчивает Киев

Террор украинских неонацистов объяснить рационально невозможно. На протяжении долгих лет каждый день они обстреливают именно мирные территории - жилые дома, социальные объекты инфраструктуры, пункты эвакуации, рынки… И каждый день под огнём дети.

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