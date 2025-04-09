В Петербурге вынесли приговор двум мужчинам за кражу драгоценностей и Библии

Большая часть похищенного имущества была изъята полицией во время обыска квартиры Прокуратура Пушкинского района Петербурга поддержала государственное обвинение по делу против жителей Калининграда – 47-летнего Дениса Ковалева и 40-летнего Вартана Балаяна.
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