Михаил Романов: Жителям важно, чтобы тот, кто наберет наибольшее число голосов, продолжил развитие нашего города не менее мощными темпами

Депутат Госдумы РФ отметил, что проголосовал первым на своем участке Депутат Госдумы РФ от Санкт-Петербурга Михаил Романов рассказал в медиацентре «Выборы-2024», что как истинный петербуржец и ленинградец ждал выборов, потому что это возможность выбрать путь развития нашего города.
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