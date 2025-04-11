Жителей Новоаннинского района просят не заниматься самозахватом земли на кладбищах. ‼️‼️‼️ В Березовском сельском поселении обострилась ситуация с самозахватом земли на кладбищах.
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Жителей Новоаннинского района просят не заниматься самозахватом земли на кладбищах. ‼️‼️‼️ В Березовском сельском поселении обострилась ситуация с самозахватом земли на кладбищах.