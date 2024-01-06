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Царьград

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В Самаре бывшего мирового судью попытаются привлечь к ответственности

В Самаре бывшего мирового судью попытаются привлечь к ответственности

Причиной стало ДТП, которое случилось в Тольятти в сентябре 2023 года.Как ранее сообщал Царьград Самара, тогда 47-летний судья судебнеого участка №155 Ставропольского района Андрей Корепин находился за рулем автомобиля Митсубиси, выехав на встречную полосу.

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